Рубль снижается из-за напряженности между США и Китаем

Особое внимание инвесторов обращено на информацию по распространению коронавирусной инфекции и возможную скорую иммунизацию населения. При этом в центре внимания остается вопрос и о новых стимулах для поддержания экономики США.

Американский доллар вырос относительно российского рубля до отметки 74,30. Единая европейская валюта торгуется относительно рубля на уровне 90,00.

Эксперт компании "Открытие" считает, что медвежий тренд на рынках Азии и падающая стоимость нефти не позволят российской валюте закрепиться ниже отметки в 74,00.

Стоимость нефти на фондовых площадках теряет достигнутые позиции прошлой недели, нефть марки Brent торгуется ниже $49 за баррель.

Негативными факторами также являются и новые карантинные меры, вводимые странами для сдерживания распространения коронавируса, а также рост количества нефтедобывающих установок в Соединенных Штатах.

Валютная пара EUR/USD демонстрирует минимальные показатели на уровне $1,2120.

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