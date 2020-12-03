МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Еврокомиссия намерена запустить фонд восстановления в 750 млрд евро
logo

Еврокомиссия намерена запустить фонд восстановления в 750 млрд евро

Одним из вариантов обхода такого вето может быть создание фонда вне структур ЕС
​Еврокомиссия планирует запустить фонд восстановления размером в 750 млрд евро без участия Венгрии и Польши. 

Участие этих стран будет отклонено в том случае, если не удастся найти выход из так называемого бюджетного тупика на заседании Евросовета. Эти страны блокируют принятие финансового пакета ввиду наличия механизма, привязывающего бюджетные платежи к основным критериям верховенства закона.

Одним из вариантов обхода такого вето может быть создание фонда вне структур ЕС на основе межправительственного договора. Однако такой вариант требует определенного времени для проработки соответствующей нормативной базы. В данном случае любое из финансовых заимствований, которое будет использовано для финансирования, повлияет на размер госдолга стран ЕС, которые поддерживают межправительственные займы. Этот вариант остается довольно непопулярным, поскольку влечет определенные финансовые риски.

Представители ЕС отмечают, что помимо этого варианта, могут быть и другие решения, однако конкретной информации не сообщают.

Читайте также: За период с 13 по 18 мая в РФ опять отмечается нулевая инфляция

четверг 03.12.2020 | 14:54
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Доллар – одна из ключевым мировых резервных валют
    Доллар США упал до минимума

    ​На этой неделе американская валюта снизилась до своего многолетнего минимума по отношению к другим мировым валютам.Доллар практически достиг минимальной

    четверг, 03.12.2020 | 16:08
    Валюта
  • В Газпроме уверены, что российское сырье очень важно для Европы
    Газпром может обойти санкции против Северного потока-2

    ​«Газпром» может обойти санкции, связанные со строительством «Северного потока-2», посредством контракта с компаний OMV. Данный документ регламентирует поставки

    четверг, 03.12.2020 | 14:33
    Бюджет
  • Стоимость акции в книге заявок равняется $25,35 за ГДР
    Дивидендная доходность бумаг НЛМК может составить 17%

    2 декабря компанией Fletcher Group, главой которой является Владимир Лисин, основной акционер НЛМК, проведена сделка по продаже 120 млн акций НЛМК (или 12 млн ГДР),

    четверг, 03.12.2020 | 13:16
    Ценные бумаги
Читать новости раздела
Экономика
  • Первое место по популярности заняла модель Granta, затем Vesta и Largus
    Россияне стали больше покупать продукции АвтоВАЗа

    ​В прошлом году российской компании «АвтоВАЗ» удалось добиться рекордных продаж за месяц. В последний раз такой рекорд ставился в 2013 году.В текущем году

    среда, 02.12.2020 | 17:03
    Транспорт
  • В начале ноября стало известно, что Apple планирует выпустить первый складной iPhone в сентябре 2022 года
    В Италии оштрафуют Apple на 10 млн евро

    ​Власти Италии приняла решение оштрафовать компанию Apple на 10 млн евро. Штраф был присужден за нарушение касательно распространения рекламных сообщений о

    понедельник, 30.11.2020 | 15:21
    Индустрия
  • Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и предусматривает расширение грузоперевозок
    Укрзализныця намерена сотрудничать с DHL

    ​Укрзализнцыця вместе с DHL планирует развивать контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу.Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и

    понедельник, 30.11.2020 | 15:13
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
  • Промедление наносит непоправимый урон экономике страны, который растет с каждой отстроченной минутой — Йеллен
    Экс-глава ФРС призывает к быстрому принятию антикризисных мер

    ​Бывшая директор ФРС США и кандидат на пост руководителя Минфина от новоизбранного главы Белого дома Джо Байдена Джанет Йеллен заявила, что стране крайне важно

    среда, 02.12.2020 | 11:20
    США
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok