Еврокомиссия намерена запустить фонд восстановления в 750 млрд евро

Участие этих стран будет отклонено в том случае, если не удастся найти выход из так называемого бюджетного тупика на заседании Евросовета. Эти страны блокируют принятие финансового пакета ввиду наличия механизма, привязывающего бюджетные платежи к основным критериям верховенства закона.

Одним из вариантов обхода такого вето может быть создание фонда вне структур ЕС на основе межправительственного договора. Однако такой вариант требует определенного времени для проработки соответствующей нормативной базы. В данном случае любое из финансовых заимствований, которое будет использовано для финансирования, повлияет на размер госдолга стран ЕС, которые поддерживают межправительственные займы. Этот вариант остается довольно непопулярным, поскольку влечет определенные финансовые риски.

Представители ЕС отмечают, что помимо этого варианта, могут быть и другие решения, однако конкретной информации не сообщают.

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