Фондовый рынок США демонстрирует уверенный рост

Dow вырос на 92,38 пункта до 31 148,24, Nasdaq поднялся на 78,55 пункта до 13 856,30, а S&P 500 прибавил на 15,09 пункта до 3 886,83.

За неделю основные индексы выросли. Dow поднялся на 3,9%, S&P 500 — на 4,6%, а Nasdaq — на 6%.

Положительно на росте американского рынка отразился отчет Министерства труда, показывающий умеренное восстановление занятости в январе.

В отчете говорится, что в январе занятость вне сельского хозяйства выросла на 49 000 рабочих мест после сокращения на 227 000 рабочих мест в декабре.

Минтруда в другом отчете сообщило, что январский уровень безработицы снизился до 6,3% в январе с 6,7% в декабре. Ожидалось, что уровень безработицы не изменится.

Рынки получили дополнительный стимул от положительных корпоративных отчетов крупных компаний: Форд, Estée Lauder, Activision Blizzard и Gilead Sciences.

Другой положительной новостью для рынка стала информация о том, что Johnson & Johnson подала заявку на экстренное использование своей однократной вакцины против коронавируса.

Акции золотопроизводителей поднялись, в результате чего индекс NYSE Arca Gold Bugs Index вырос на 2,7%.

Рост цен на золото произошел на фоне значительного отскока цен на драгоценный металл: золото с поставкой в апреле подорожало на $21,80 до 1813 долларов за унцию.

Бумаги сталелитейных компаний поднялись в стоимости, о чем свидетельствует рост индекса NYSE Arca Steel на 2,1%.

Акции жилищного строительства показали хорошие результаты роста, что привело к подъему индекса жилищного сектора Филадельфии на 2%.

Акции сетевых компаний, биотехнологий и химической промышленности выросли, в то время как ценные бумаги компаний полупроводников и авиакомпаний снизились.

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