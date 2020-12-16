Стоимость нефти снижается на данных API

Согласно информации API, на прошедшей неделе запасы коммерческой нефти в Соединённых Штатах выросли на 1,97 млн барр.

При этом официальные данные выйдут только в среду вечером. Аналитики ожидают снижение коммерческих запасов на 1,9 млн барр.

Начавшаяся масштабная иммунизация населения от коронавирусной инфекции во многих странах мира вселила надежду в фондовых игроков на скорое восстановление спроса на нефть и, как следствие, рост стоимости "черного золота". При этом, для полной стабилизации на энергетическом рынке требуется решить много проблем, связанных со стремительно распространяющейся пандемией коронавируса и определением квот на разработку углеводородов, сообщает Bloomberg.

Котировки фьючерсов на Brent с поставками в феврале в ходе торгов на лондонской фондовой площадке торгуются по 50,63 долл./барр. Падение составляет 0,26% относительно вчерашней стоимости.

Котировки фьючерсов на WTI с поставками в январе в ходе торгов на нью-йоркской товарной площадке составляют 47,52 долл./барр. Падение составляет 0,21% относительно вчерашней стоимости.

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