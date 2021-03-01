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Финансы: Китайский электрокар обогнал Tesla по объему продаж
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Финансы: Китайский электрокар обогнал Tesla по объему продаж

Власти Китая предлагают бесплатное и гарантированное получение номеров
​Китайский бюджетный электрокар Hong Guang Mini EV стал самым продаваемым в стране, обогнав Tesla Model 3.

Китайцы решили отказаться от приобретения Tesla в пользу отечественного производителя ввиду его низкой цены.  Данный автомобиль стоит 4,5 тысячи долларов, а Tesla – 39 тысяч. Объем продаж китайской компании оказался в два раза выше, чем у конкурента. В то же время многие эксперты полагают, что китайский электрокар отстает от Tesla по некоторым ключевым параметрам.

Для того чтобы стимулировать спрос на электромобили власти Китая предлагают бесплатное и гарантированное получение номеров. Ввиду популярности в Китае Hong Guang Mini стал вторым в мире по популярности электрокаром в мире.

Ранее китайские регуляторы вызывали представителей Tesla на разговор касательно качества и безопасности автомобилей компании после жалоб клиентов. К примеру, их беспокоили сбои при управлении электрокаром.

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понедельник 01.03.2021 | 22:45
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