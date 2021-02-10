Финансовый рынок: ЦБ Швеции сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Руководство Центробанка утвердило решение сохранить ключевую ставку на уровне 0%. Прогнозируется, что в уровень ставки сохраниться до конца 2022 года.

Правление Riksbank сохранило объем программы по выкупу активов в районе 700 млрд шведских крон.

Главный финансовый регулятор Швеции заявил, что денежно-кредитная политика будет осуществляться таким образом, чтобы она способствовала стимулированию экономики поддержанию инфляции на заданном уровне. ДКП будет поддерживаться столько, сколько будет необходимо.

Центробанк скорректировал в сторону увеличения прогноз инфляции на текущий и следующий годы до 1,3%.

Финансовый регулятор сообщил, что экономическое восстановление в текущем году будет зависеть от темпов иммунизации населения и способности вакцин остановить новые штаммы коронавируса.

Банк ожидает роста экономики в текущем году на уровне 3%, а в следующем — на 3,9%.

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