Toyota Motor останавливает производство в Великобритании и Франции

Основной причиной остановки предприятий являются нарушения в работе транспортных систем стран, которые влияют на отгрузку произведенной продукции, а также снабжение предприятий комплектующими изделиями. Так, из-за ведения более жестких ограничительных мер было приостановлено транспортное и железнодорожное сообщение между Великобританией и Францией по туннелю под проливом Ла-Манш, что крайне негативно отразилось на работе заводов Toyota Motor.

В прошлый понедельник министр здравоохранения Объединенного Королевства заявил, что на территории Великобритании обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который намного быстрее распространяется среди населения. На пресс-конференции в субботу премьер-министр страны сообщил, что новый штамм Covid-19 распространяется на 70 процентов быстрее, чем известные мутации коронавируса. Борис Джонсон заявил, что министерство здравоохранения страны не обнаружило более сильное влияние на организм человека нового вируса,чем обыкновенный Covid-19.

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