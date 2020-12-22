Toyota Motor останавливает производство в Великобритании и Франции

Основной причиной остановки предприятий являются нарушения в работе транспортных систем стран, которые влияют на отгрузку произведенной продукции, а также снабжение предприятий комплектующими изделиями. Так, из-за ведения более жестких ограничительных мер было приостановлено транспортное и железнодорожное сообщение между Великобританией и Францией по туннелю под проливом Ла-Манш, что крайне негативно отразилось на работе заводов Toyota Motor.В прошлый понедельник министр здравоохранения Объединенного Королевства заявил, что на территории Великобритании обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который намного быстрее распространяется среди населения. На пресс-конференции в субботу премьер-министр страны сообщил, что новый штамм Covid-19 распространяется на 70 процентов быстрее, чем известные мутации коронавируса. Борис Джонсон заявил, что министерство здравоохранения страны не обнаружило более сильное влияние на организм человека нового вируса,чем обыкновенный Covid-19.
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