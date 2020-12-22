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Toyota Motor останавливает производство в Великобритании и Франции
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Toyota Motor останавливает производство в Великобритании и Франции

Основной причиной остановки предприятий являются нарушения в работе транспортных систем стран
​Японский автопроизводитель Toyota Motor намерен временно прекратить работу своих производственных мощностей в Великобритании и Франции на фоне нового агрессивного штамма коронавируса, заявила японская госттелекомпания NHK. Сотрудники этих заводов уйдут в долгосрочные отпуска. 

Основной причиной остановки предприятий являются нарушения в работе транспортных систем стран, которые влияют на отгрузку произведенной продукции, а также снабжение предприятий комплектующими изделиями. Так, из-за ведения более жестких ограничительных мер было приостановлено транспортное и железнодорожное сообщение между Великобританией и Францией по туннелю под проливом Ла-Манш, что крайне негативно отразилось на работе заводов Toyota Motor.

В прошлый понедельник министр здравоохранения Объединенного Королевства заявил, что на территории Великобритании обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который намного быстрее распространяется среди населения. На пресс-конференции в субботу премьер-министр страны сообщил, что новый штамм Covid-19 распространяется на 70 процентов быстрее, чем известные мутации коронавируса. Борис Джонсон заявил, что министерство здравоохранения страны не обнаружило более сильное влияние на организм человека нового вируса,чем обыкновенный Covid-19.  

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вторник 22.12.2020 | 13:22
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