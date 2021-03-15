Форекс: Промышленное производство Китая наращивает темпы роста

Промышленное производство Китая выросло на 35,1% в годовом выражении в период с января по февраль, что превышает рост на 7,3% в декабре. Аналитики прогнозировали данный показатель на уровне 30%.

Аналогичным образом увеличился рост розничных продаж до 33,8% с 4,6% в декабре. Ожидалось, что продажи вырастут на 32%.

В январе-феврале рост инвестиции в основной капитал составил 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ожидали рост инвестиций на 40%.

Уровень безработицы вырос на 5,5% в феврале по сравнению с 5,2% в декабре.

Эти данные демонстрируют, что экономика Китая восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, особенно с точки зрения потребления, сообщил Айрис Панг, ведущий экономист ING.

Ожидается, что в ближайшее время активность будет оставаться высокой, поскольку ослабление карантинных ограничений будет стимулировать потребление, а бюджетные стимулы среди ключевых торговых партнеров должны поддерживать экспорт на высоком уровне, считает Джулиан Эванс-Притчард, экономист Capital Economics.

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