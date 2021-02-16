Финансовый рынок: С. Аравия наращивает влияние на рынках Ближнего Востока

С начала 2024 года власти С. Аравии и поддерживаемые правительством учреждения перестанут заключать договора с иностранными фирмами, которые размещают свои главные офисы на Ближнем Востоке и в любой другой стране, согласно сообщению Саудовского агентства. Этот шаг направлен на снижение "утечки экономики" и стимулирование создания рабочих мест, заявил представитель власти.

Эта мера направлена на стимулирование компаний к увеличению своего присутствия в С. Аравии, поддерживая план диверсификации экономики крупнейшего в мире экспортера нефти. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман предлагал план стоимостью 800 млрд долларов по увеличению площади Эр-Рияда в два раза и созданию мирового экономического центра. В то время, как предыдущие шаги правительства включали в себя стимулы к переезду, объявление, сделанное в понедельник, является скрытой угрозой — компании могут потерять миллиарды долларов по контрактам, если они не переедут.

Это решение обнажает конкуренцию за мировую торговлю, которая обострилась после заявления принца Мухаммеда об инвестициях в размере 6 триллионов долларов в течение следующего десятилетия. Город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах давно зарекомендовал себя как деловой центр Персидского залива для всего, от банковского дела до транспорта. Это близкий союзник Саудовской Аравии.

Решение распространяется на государственные органы, которые проходят процесс закупок Министерства финансов, и не повлияет на фирмы частного сектора или публично торгуемые компании, даже если они находятся в государственной собственности, сказал Аль-Фалих.

Однако бросить вызов Дубаю будет непросто. ОАЭ по-прежнему предлагают ряд преимуществ перед королевством для международных компаний, даже несмотря на то, что наследный принц Саудовской Аравии пересматривает законы и ослабляет социальные ограничения.

В прошлом месяце группа из 24 международных компаний, включая Deloitte, Bechtel и PepsiCo, заявила на инвестиционной конференции, организованной фондом национального благосостояния Саудовской Аравии, что они переносят свою региональную штаб-квартиру в королевство. Однако у некоторых уже есть офисы в Саудовской Аравии, и они планируют переименовать их в региональные штаб-квартиры, сохранив при этом присутствие в Дубае.

Опасаясь перемен в Саудовской Аравии, ОАЭ уже начали прилагать усилия, чтобы сделать страну более привлекательной для иностранных фирм и побудить экспатриантов пустить более глубокие корни.

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