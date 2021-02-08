Финансовый рынок: Китай вводит новые антимонопольные правила

Руководящие принципы, которые формализуют законопроекты, появились в тот момент, когда регулирующие органы Китая пытаются подавить антиконкурентное поведение крупных компаний на финансовом рынке страны.

Правила направлены на то, чтобы помешать китайским гигантам электронной коммерции Alibaba и JD.com злоупотребить своим доминирующим положением на рынке.

В частности, правила не позволяют платформам электронной коммерции заставлять поставщиков иметь дело исключительно с ними.

Государственная администрация Китая по регулированию рынка (SAMR) хочет остановить хищническое ценообразование и необоснованные торговые условия.

Данные правила запрещают использование данных и алгоритмов для манипулирования рынком.

Правила распространяются и на компании, занимающиеся финансовыми технологиями и платежами, таким как WeChat Pay от Tencent и платежная компания Alibaba Ant Group.

SAMR заявил, что количество сообщений об антиконкурентном поведении растет, и она все больше сталкивается с проблемами, связанными с регулированием отрасли.

Новые правила вступили в силу в то время, когда Китай проводит более жесткую политику в отношении предполагаемого антиконкурентного поведения.

В понедельник SAMR заявил, что оштрафовал онлайн-магазин дисконтных товаров Vipshop на 500 000 долларов (364 000 фунтов стерлингов) за недобросовестную конкуренцию.

В период с августа по декабрь прошлого года ритейлер разработал систему для получения информации о продаваемых им брендах и конкурентах, что дало ему преимущество.

Регулятор сказал, что Vipshop использовал свою систему, чтобы влиять на выбор пользователей и возможности транзакций, а также блокировать продажи определенных брендов.

SAMR в настоящее время продолжает антимонопольное расследование в отношении Alibaba, о котором впервые было объявлено в декабре.

Расследование последовало за решением Ant Group отказаться от запланированного выхода на рынок акций на $37 млрд после вмешательства регулирующих органов.

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