Вакцинация населения в США на грани срыва

Администрация Белого дома договорилась о предварительной поставке вакцины в количестве 100 миллионов единиц с намерением дозаказать еще 500 млн доз. Но все заказы и договоренности могут сорваться на фоне того, что иммунизационный препарат приобрели другие государства. В частности Евросоюз заказал 200 млн единиц вакцины этого поставщика с возможностью дозаказа еще 100 млн доз этого препарата. В итоге намерения администрации США по иммунизации населения страны могут разрушиться.

Представители фармацевтического предприятия Pfizer заявили правительству Штатов, что они не смогут выполнить обязательства по дополнительным заказам препарата до начала III квартала следующего года.

По данным ВОЗ эпидемиологическая обстановка в США вызывает не просто тревогу, а требует немедленных решительных мер.

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