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Экономика Турции в III квартале выросла на 15,6%
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Экономика Турции в III квартале выросла на 15,6%

Власти Турции ожидают экономический рост на уровне 0,3% в текущем году и на 5,8% в будущем году
​В Q3 текущего года турецкая экономика выросла на 15,6% относительно Q2, согласно информации TurkStat. Это максимальные данные роста экономики Турции после обвала на 11%. Эксперты ожидали рост ВВП Турции на уровне 12,5%, пишет издательство Trading Economics.

Валовый внутренний продукт Турции в Q3 увеличился на 6,7% по отношению к Q3 2019 года. Это рекордные темпы роста за два года на фоне восстановления экономики из-за снижения карантинных ограничений, введенных для снижения распространения пандемии коронавируса. Аналитики прогнозировали рост турецкой экономики на 5%.

Максимальные темпы роста экономических показателей были зафиксированы в отраслях: финансов и страхования — 41,1%, информации и коммуникаций —15%. Турецкий промышленный сектор показал прирост в 8%, строительный — на 6,4%, сельскохозяйственный — на 6,2%.

Власти Турции ожидают экономический рост на уровне 0,3% в текущем году и на 5,8% в будущем году.

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понедельник 30.11.2020 | 15:34
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