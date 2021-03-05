Экономика: Губернатор Техаса отменяет карантинные ограничения

Распоряжение губернатора-республиканца, изданное во вторник и вступающее в силу 10 марта, отменяет большинство мер, которые он ввел для сдерживания пандемии коронавируса.

"Очень много техасцев пострадало от пандемии коронавируса и осталось без работы, многие частные предприниматели уже не в состоянии платить по своим счетам. Пришло время это прекратить. Пора запустить Техас на 100 процентов", — заявил Эбботт.

"Более 10 млн техасцев выздоровели от коронавируса", — добавил он.

Губернатор сообщил, что к следующей неделе будет вакцинировано 7 млн человек и что более 50% пожилых граждан штата будут привиты.

По заявлению Эббота, количество госпитализаций с Covid и процент положительных результатов в Техасе самые низкие за 4 месяца.

"Все техасцы знают правила безопасности", — написал он в Твиттере.

Демократическая партия штата выступила против этого шага.

Во вторник о подобном решении объявил губернатор Миссисипи Тейт Ривз.

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