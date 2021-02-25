Финансовый рынок: FDA подтвердило эффективность вакцины от Johnson & Johnson

Это подтверждает первоначальные результаты, опубликованные J & J в прошлом месяце.

Иммунизационный препарат компании J & J может стать третьей вакциной против Covid-19 для экстренного использования в США — двумя другими вакцинами являются BNT162b2 компании Pfizer / BioNTech и мРНК-1273 Moderna.

Филиал Johnson & Johnson, компания Janssen Biotech, Inc., которая разрабатывает вакцину, 4 февраля подала запрос EUA в FDA, основываясь на предварительных данных проводимых в многонациональных рандомизированных, двойных слепых и плацебо-контролируемых испытаний фазы 3.

В своем анализе FDA заявило: "Эффективность вакцины (VE) против центральной лабораторно подтвержденной Covid-19 от умеренной до тяжелой / критической во всех географических регионах, в которых проводилось испытание, составила 66,9% при рассмотрении случаев, произошедших по крайней мере через 14 дней после однократной вакцинации и 66,1% при рассмотрении случаев, произошедших по крайней мере через 28 дней после вакцинации".

Эффективность вакцины в остановке тяжелых случаев заболевания составила 85%, а эффективность вакцины в возрасте от 18 до 59 лет составила 91,7% и 70,3% в группе старше 60 лет.

Иммунизационный препарат Johnson & Johnson хранится при нормальной температуре охлаждения в течение трех месяцев. Для сравнения, препараты Moderna и Pfizer вводятся в виде двух доз, а вакцина Pfizer требует сверххолодного хранения.

По словам вице-президента компании Janssen, Johnson & Johnson поставит к концу марта в общей сложности 20 миллионов доз, что меньше ее федерального обязательства. Однако компания по-прежнему рассчитывает поставить в США 100 миллионов доз до конца июня.

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