Финансовый рынок: НАСА может сократить количество своих представительств в РФ

По словам представителей ведомства, будут сокращены сотрудники, которые работают в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов. Это связано с прекращением регулярных полетов астронавтов НАСА на российских кораблях «Союз».

По данным другого источника, теперь американские представители будут встречаться с российскими коллегами лишь в случае проведения необходимых встреч. Ранее они постоянно присутствовали при Российской академии наук (РАН).

Также планируется уволить практически всех работающих из Центрального офиса НАСА в Москве, однако офис центра имени Джонсона продолжит свою работу.

Стоит отметить, что ранее представители НАСА говорили о своей заинтересованности в сотрудничестве с Россией в освоении Луны. Однако теперь не известно будет ли реализована данная программа и сколько средств потребуется для ее запуска.

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