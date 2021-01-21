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Финансовый рынок: НАСА может сократить количество своих представительств в РФ
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Финансовый рынок: НАСА может сократить количество своих представительств в РФ

Будут сокращены сотрудники, которые работают в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов
​НАСА не исключает варианта сокращения количества своих представительств в России. По словам ведомства, это вызвано снижением уровня сотрудничества по программе Международной космической станции (МКС).

По словам представителей ведомства, будут сокращены сотрудники, которые работают в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов. Это связано с прекращением регулярных полетов астронавтов НАСА на российских кораблях «Союз».

По данным другого источника, теперь американские представители будут встречаться с российскими коллегами лишь в случае проведения необходимых встреч. Ранее они постоянно присутствовали при Российской академии наук (РАН).

Также планируется уволить практически всех работающих из Центрального офиса НАСА в Москве, однако офис центра имени Джонсона продолжит свою работу. 

Стоит отметить, что ранее представители НАСА говорили о своей заинтересованности в сотрудничестве с Россией в освоении Луны. Однако теперь не известно будет ли реализована данная программа и сколько средств потребуется для ее запуска.

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четверг 21.01.2021 | 21:48
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