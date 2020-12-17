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В США выявлен второй случай негативной реакции на вакцину Pfizer
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В США выявлен второй случай негативной реакции на вакцину Pfizer

В ходе иммунизации граждан Великобритании были выявлены два случая негативной реакции
​В ходе иммунизации медицинского персонала на территории Аляски у одного из сотрудников была обнаружена аллергическая реакция после использования иммунизационного препарата фирмы Pfizer, пишет издание The New York Times. При этом, это уже второй зарегистрированный случай в Соединенных Штатах.

По информации газеты, через некоторое время после иммунизации у медработника выявилась отечность лица, сухость в горле и сильное головокружение. Сотруднику была срочно оказана медицинская помощь и после улучшения состояния он был отправлен домой. 

По данным организации здравоохранения США, вакцинация будет проводиться и дальше согласно программе иммунизации населения, при этом организация не намерена утаивать информацию о побочных действиях препарата.

В ходе иммунизации граждан Великобритании были выявлены два случая негативной реакции на медицинский противоковидный препарат компании Pfizer. Минздрав Британии на фоне этой информации попросил воздержаться от прививки тех, кто склонен к аллергии, по крайней мере препаратом этого производителя. 

В воскресение, контролирующий орган Соединенных Штатов одобрил экстренное использование иммунизационного препарата производителя Pfizer совместно с BioNTech на территории страны.

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четверг 17.12.2020 | 11:23
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