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Индия решила бороться с пластиковым мусором
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Индия решила бороться с пластиковым мусором

Помимо пластика в мире увеличивается количество использованных защитных масок
​Индия решила вспомнить прошлое для борьбы с пластиковым мусором. Так, на железных дорогах страны чай снова начали подавать в глиняных, а не пластиковых стаканчиках. Нововведение распространится примерно на семь тысяч железнодорожных станций.

Пластиковые стаканчики (кулхады) помогут немного сократить использование токсичного пластика и сохранять окружающую среду.  При этом у нескольких сотен гончаров появится работа, что позволит улучшить материальное положение населения.

Кулхады делают из глины, они экологически чистые и не наносят вред окружающей среде, в отличие от пластика, в котором Индия просто утопает. В настоящее время в стране действует программа борьбы с загрязнением окружающей среды. В 2030 году страна планирует сократить объем парниковых выбросов в атмосферу на 35%.

Помимо пластика в мире увеличивается количество использованных защитных масок. Миллионы выброшенных средств защиты выбрасываются в океан и на побережья. Дистанционные онлайн-покупки также негативно повлияли на состояние окружающей среды, поскольку товары, которые доставляются курьерскими службами, заворачивают в пластик и часто упаковка выбрасывается без какой-либо переработки.

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пятница 04.12.2020 | 16:35
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