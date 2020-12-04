Индия решила бороться с пластиковым мусором

Пластиковые стаканчики (кулхады) помогут немного сократить использование токсичного пластика и сохранять окружающую среду. При этом у нескольких сотен гончаров появится работа, что позволит улучшить материальное положение населения.

Кулхады делают из глины, они экологически чистые и не наносят вред окружающей среде, в отличие от пластика, в котором Индия просто утопает. В настоящее время в стране действует программа борьбы с загрязнением окружающей среды. В 2030 году страна планирует сократить объем парниковых выбросов в атмосферу на 35%.

Помимо пластика в мире увеличивается количество использованных защитных масок. Миллионы выброшенных средств защиты выбрасываются в океан и на побережья. Дистанционные онлайн-покупки также негативно повлияли на состояние окружающей среды, поскольку товары, которые доставляются курьерскими службами, заворачивают в пластик и часто упаковка выбрасывается без какой-либо переработки.

Читайте также: Fitch повысило долгосрочные рейтинги Globaltrans