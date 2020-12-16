Курс рубля снизился, несмотря на рост в ноябре

Данный параметр рассчитывается по отношению к валютам ключевых торговых парнеров России и учитывает уровень инфляции. Это значит, что он больше всего приближен к реальному положению вещей. В годовом выражении с января по ноябрь курс снизился почти на 7%.

По отношению к доллару, реальный курс рубля за аналогичный период упал на 15,8%, а по отношению к евро — на 20,6%. Ранее глава датского Saxo Bank дал прогноз, что доллар упадет до 65 рублей.

Основной угрозой для российской валюты остается неопределенность касательно дальнейших американских санкций. Если новый президент США не будет ужесточать ограничительные меры, то курс рубля будет постепенно расти.

В свою очередь, специалисты Credit Suisse назвали курс рубля главным разочарованием текущего года и для всей российской экономики.

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