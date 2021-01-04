В ОПЕК+ обсудят увеличение добычи нефти в феврале

Данные комитета ОПЕК+ показали, что в последнем месяце года соглашение было выполнено на 101%, при этом государства ОПЕК выполнили его на 104%, а остальные — на 95%. Отсюда следует, что падение разработки нефти превысило установленный лимит на 77 тыс. барр/сут.

Мохаммед Баркиндо заявил, что по ожиданию экспертов картеля, в текущем году глобальная экономика восстановится на 4,4%, при этом иммунизация от коронавируса может привести к резкому росту в III и IV кварталах 2021 года.

Помимо этого, в странах Азии фиксируется положительный рост экономических показателей. В лидерах роста по-прежнему остается КНР. Согласно ожиданиям правительства Китайской Республики, экономика страны в следующем году вырастет на 6,9%.

По ожиданиям ОПЕК+, спрос на нефтепродукты в следующем году увеличится на 5,9 млн барр/сут по отношению к текущему году.

"На фоне положительных факторов перспективы на первое полугодие 2021 года неоднозначны", — сообщил Баркиндо.

По прогнозам МЭА, спрос на нефтепродукты по итогам 2020 года снизится на 8,8 млн барр/сут, а в этом году вырастет на 5,7 млн барр/сут.

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