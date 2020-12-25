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Фондовые рынки США завершили торги ростом
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Фондовые рынки США завершили торги ростом

Росту индексов на Уолл-стрит способствовала информация о том, что Великобритания и Европейский Союз достигли торгового соглашения после Brexit
В четверг американский фондовый рынок завершил торги кроткой недели перед рождеством ростом индексов. 

Все ключевые индексы завершили торги четверга ростом котировок. Dow вырос на 70,04 пункта или 0,2% до 30 199,87, Nasdaq вырос на 33,62 пункта или 0,3% до 12 804,73, а S&P 500 поднялся на 13,05 пункта или 0,4% до 3703,06.

В течение недели, сокращенной из-за праздничных дней, основные средние значения индексов показали разнонаправленную динамику. S&P 500 снизился на 0,2%, в то время как Dow вырос на 0,1%, а Nasdaq поднялся на 0,4%.

Росту индексов на Уолл-стрит способствовала информация о том, что Великобритания и Европейский Союз достигли торгового соглашения после Brexit.

Новость о соглашении появилась всего за неделю до крайнего срока 31 декабря, что нивелирует недавние опасения по поводу возможного выхода Королевства из ЕС без сделки.

Массовая вакцинация также вселяет надежды в инвесторов, что восстановление экономики может ускориться в следующем году.

Однако неопределенность в отношении пакета мер стимулирования, одобренного Конгрессом, продолжает оказывать негативное воздействие на фондовых игроков, поскольку президент Дональд Трамп выразил несогласие с законопроектом.

Демократы в Палате представителей попытались увеличить прямые выплаты, включенные в закон, до $2000, как того требовал президент, но были заблокированы республиканцами.

Тем временем демократы заблокировали усилия Республиканской партии по решению проблемы помощи иностранным государствам, включенной в этот пакет, что было еще одним предметом недовольства Трампа по поводу законопроекта.

Пакет помощи был приложен к бюджету на 2021 финансовый год, и Трамп рискует, что правительство будет закрыто в следующий вторник, если он не подпишет закон.

Тем не менее, многие трейдеры остались в стороне перед рождественскими выходными, поскольку рынки закрылись раньше, чем обычно.

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пятница 25.12.2020 | 09:16
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