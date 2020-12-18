Азиатские акции падают, реагируя на новые санкции к китайским компаниям

Основной индекс акций АТР за пределами Японии MSCI опустился с рекордных позиций четверга на 0,6%. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1%, а акции материкового Китая снизились в цене на 0,4%.

Рынок в ожидании оглашения Белым домом нового списка китайских компаний, которые из-за связей с военным комплексом Китая попадут под действие санкций. По информации источников, в список внесены до 80 новых компаний и фирм, большинство из которых имеют китайскую регистрацию.

Падение японского индекса Nikkei составило 0,2% и связано с сильным сопротивлением на 27 000, от которого откатился индикатор. Акции Европы показали более явный спад, к примеру фьючерсы на Euro Stoxx 50 упали на 0,45%, а фьючерсы на FTSE упали на 0,3%.

Зафиксировано падение на 0,24% фьючерсов на S&P 500 на следующую сессию после влета базового индекса на 0,58%, закрытие было на рекордном максимуме 3722,48.

Однако надежды на подписание пакета экономических мер поддержки в США при борьбе с коронавирусным кризисом вызывают оптимизм инвесторов и стимулируют приобретать акции рисковых активов.

Основной оптимизм от скорого подписания сделки по финансовым стимулам экономики США отображается на всех мировых акциях.

Законодатели от республиканской и демократической партий США заявили, что абсолютно не допускают вариант несогласования мер поддержки.

Читайте также: В США фьючерсы на золото выросли в цене