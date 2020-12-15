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Российские нефтекомпании могут столкнуться с нехваткой денег
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Российские нефтекомпании могут столкнуться с нехваткой денег

Пенсионный фонд уже смог доказать серьезность своих намерений
​В ближайшие несколько лет нефтекомпании из России могут столкнуться с большой нехваткой средств, что будет вызвано новой экологической политикой мировых  инвестиционных фондов.

Согласно новым условиям одного их крупнейших в мире пенсионных фондов, расположенного в штате Нью-Йорк, компании нефтегазового сектора должны в ближайшие четыре года выполнить требования либо от их акций попросту избавятся. Такое положение вещей выглядит как настоящий ультиматум.

Пенсионный фонд уже смог доказать серьезность своих намерений. После проверки компаний, которые получают более 10% выручки от продажи угля, фон избавился от акций 22 из них. Такие стандарты многие эксперты считают очень высокими.

Сейчас фонд тщательно проверяет десяток компаний, которые ведут разработку нефтяных месторождений. В данный список входит российская «Татнефть». В следующие два года планируется начать диалог с другими российскими компаниями. Необходимые стандарты для отрасли планируется разработать до начала 2025 года. Сейчас все больше компаний поддерживает мировую инициативу, связанную с сокращением выбросов до нулевого уровня до 2050 года.

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вторник 15.12.2020 | 14:54
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