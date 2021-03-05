Экономика: Пауэлл заявил о продолжении ФРС мягкой денежно-кредитной политики

"Мы ожидаем, что по мере того, как экономика вновь откроется и, мы надеемся, начнет расти, мы увидим рост инфляции за счет базовых эффектов", — сообщил Пауэлл на саммите Wall Street Journal Jobs Summit. "Это может повысить давление на цены".

При этом руководитель ФРС заявил, что он ожидает роста инфляции, которая будет носить краткосрочный характер, отметив, что увеличение темпов роста годового уровня инфляции в значительной степени отразит сравнение с низкими ценами, наблюдавшимися год назад.

Пауэлл подчеркнул, что "предстоит многое изучить", прежде чем рост цен достигнет устойчивого уровня выше целевого показателя ФРС в 2%.

Глава финансового регулятора сообщил, что процентные ставки останутся на уровне, близком к нулю, до тех пор, пока инфляция в течение некоторого времени не будет находиться выше уровня 2%.

Инвесторы внимательно следили за комментариями Пауэлла после недавнего стремительного роста доходности гособлигаций, который вызвал опасения по поводу инфляции и перспектив процентных ставок.

Джером Пауэлл сообщил, что недавний стремительный рост доходности продемонстрировал хаотичность на фондовых рынках, которая угрожает восстановлению экономики.

Глава ФРС не проинформировал об изменениях в программе приобретения активов центральным банком, на который надеялись некоторые инвесторы, что приведет к новому росту доходности.

Повышение доходности спровоцировало распродажу акций на американских фондовых площадках. Индекс Dow и S&P 500 упали до минимального уровня за месяц, в то время как высокотехнологичный Nasdaq обвалился до двухмесячного внутридневного минимума.

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