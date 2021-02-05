Валовой внутренний продукт упал на 2,19% в годовом исчислении, что выше прогноза экономистов в 2,0%, но ниже, чем снижение на 3,5%, зафиксированное в третьем квартале.

В квартальном исчислении ВВП упал на 0,42%, не оправдав ожиданий увеличения на 0,7%.

За весь 2020 год ВВП снизился на 2,07%, что является первым ежегодным сокращением после азиатского финансового кризиса 1998 года.

Разбивка по расходам показала, что расходы домашних хозяйств упали на 3,61% в годовом выражении, а государственные расходы выросли на 1,76%. Валовое накопление основного капитала в четвертом квартале снизилось на 6,15%.

Экспорт снизился на 7,21%, а импорт — на 13,52%.

По словам Гарета Лезера, экономиста Capital Economics, хотя экономика Индонезии в четвертом квартале сократилась несколько медленнее, неспособность контролировать пандемию коронавируса означает, что восстановление, вероятно, будет медленным и прерывистым в предстоящие кварталы.

В то время как краткосрочные перспективы экономики остаются плохими, долгосрочные экономические перспективы в последние месяцы улучшились благодаря более быстрому продвижению экономических реформ.

Читайте также: Форекс: В четвертом квартале Экономика Индонезии снизилась