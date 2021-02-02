МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Мировые
Италия
Финансовый рынок: Экономика Италии продолжает снижаться
logo

Финансовый рынок: Экономика Италии продолжает снижаться

Экономисты ЕЦБ опасаются, что вторая волна пандемии продлит кризис
​Экономика Италии снижалась более медленными, чем прогнозировалось, темпами в последние три месяца 2020 года после уверенного роста в предыдущем квартале, показали предварительные данные статистического управления ISTAT во вторник.

Валовой внутренний продукт снизился с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на 2,0% по сравнению с третьим кварталом, когда объем производства вырос на 15,9%. Экономисты прогнозировали падение на 2,2%.

По данным ISTAT, изменение по сравнению с предыдущим кварталом является результатом снижения добавленной стоимости во всех основных секторах экономики, включая сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйства, промышленность и услуги.

В первом и втором кварталах экономика сократилась на 5,5% и 13,0% соответственно из-за серьезного воздействия пандемии коронавируса и ограничительных мер принятых для ее сдерживания.

Экономисты ЕЦБ опасаются, что вторая волна пандемии продлит кризис.

По сравнению с тем же кварталом прошлого года, ВВП Италии упал на 6,6% за последние три месяца 2020 года после падения на 5,1% в третьем квартале. Экономисты ожидали снижения на 6,7%.

По прогнозам ISTAT, годовой рост ВВП в 2021 году составит 2,3%.

Читайте также: Финансовый рынок: Экономика Италии продолжает снижаться

вторник 02.02.2021 | 11:54
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • В декабре индекс цен на сырьевые товары вырос на 1,8%
    Форекс - В декабре стоимость сырья в Новой Зеландии выросла

    В декабре цены на сырьевые товары Новой Зеландии выросли из-за более высоких мировых затрат на доставку, согласно данным банка ANZ.В декабре индекс цен на сырьевые

    среда, 13.01.2021 | 08:59
    Новая Зеландия
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok