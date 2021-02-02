Финансовый рынок: Экономика Италии продолжает снижаться

Валовой внутренний продукт снизился с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на 2,0% по сравнению с третьим кварталом, когда объем производства вырос на 15,9%. Экономисты прогнозировали падение на 2,2%.

По данным ISTAT, изменение по сравнению с предыдущим кварталом является результатом снижения добавленной стоимости во всех основных секторах экономики, включая сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйства, промышленность и услуги.

В первом и втором кварталах экономика сократилась на 5,5% и 13,0% соответственно из-за серьезного воздействия пандемии коронавируса и ограничительных мер принятых для ее сдерживания.

Экономисты ЕЦБ опасаются, что вторая волна пандемии продлит кризис.

По сравнению с тем же кварталом прошлого года, ВВП Италии упал на 6,6% за последние три месяца 2020 года после падения на 5,1% в третьем квартале. Экономисты ожидали снижения на 6,7%.

По прогнозам ISTAT, годовой рост ВВП в 2021 году составит 2,3%.

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