Форекс: В четвертом квартале ВВП Франции сократился на 1,3%

Валовой внутренний продукт снизился на 1,3% по сравнению с ростом на 18,5% в третьем квартале. Экономисты прогнозировали квартальное снижение на 4%.

Разбивка ВВП по расходам показала, что расходы домохозяйств упали на 5,4%, а государственное потребление сократилось на 0,4%.

Валовое накопление основного капитала увеличилось на 2,4%. Экспорт вырос на 4,8%, а импорт — на 1,3%.

В четвертом квартале ВВП снизился на 5,0% по отношению к IV кварталу 2019 года. За весь 2020 год ВВП обвалился на 8,3% после роста на 1,5 процента в 2019 году.

Международный валютный фонд прогнозирует рост французской экономики на 5,5% в 2021 году и на 4,1% в 2022 году.

Согласно отчету Insee, в декабре расходы домашних хозяйств резко выросли из-за роста потребления промышленных товаров.

Расходы домашних хозяйств в декабре выросли на 23% по сравнению с ноябрем, когда потребление упало на 18% из-за повторных карантинных ограничений.

Расходы превысили декабрьский уровень на 3,7%. Потребление промышленных товаров выросло на 9,8%, а потребление продуктов питания — на 0,7%. Расходы на энергию снизились на 5,1%.

В четвертом квартале потребление домашних хозяйств на товары снизилось на 3,1% по сравнению с падением на 4,2% в третьем квартале.

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