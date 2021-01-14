Финансовый рынок - Экономика Германии сильно пострадала в 2020 году

Валовой внутренний продукт обвалился на 5% в 2020 году, в отличие от роста на 0,6%, наблюдавшегося в 2019 году. Однако экономический спад был такой тяжелый, как в 2009 году, когда ВВП рухнул на 5,7%.

В годовом выражении валовой внутренний продукт Германии снизился на 5,3% по сравнению с ростом на 0,6% в предыдущем году.Практически все секторы экономики понесли убытки от пандемии коронавируса в 2020 году.

В промышленности, за исключением строительства, на которое приходится чуть более четверти всей экономики, финансовые показатели снизились на 9,7% в 2020 году и на 10,4% в обрабатывающей промышленности.

Больше всех от экономического кризиса вызванного пандемией Covid-19 пострадал сектор услуг. Между тем валовая добавленная стоимость в строительстве выросла на 1,4%.

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