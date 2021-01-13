Форекс - В декабре стоимость сырья в Новой Зеландии выросла

В декабре индекс цен на сырьевые товары вырос на 1,8% в месячном выражении в декабре, относительно роста на 0,9% в ноябре.

В годовом исчислении индекс цен на сырьевые товары упал на 0,4%, что намного ниже, чем падение на 5,5%, зафиксированное в предыдущем месяце.

В местной валюте цены на сырьевые товары снизились на 0,9% в месячном выражении после снижения на 2,3% в прошлом месяце. В годовом выражении декабрьские цены снизились на 5,9%.

Стоимость доставки в мире резко выросла в декабре, так как судоходные компании повысили ставки, чтобы компенсировать стоимость задержек в портах. В декабре цены на молочные продукты выросли на 4,3%, а по итогам года снизились всего на 1,2%. Цены на алюминий выросли на 4,1%, стоимость мяса снизилась на 1,7%.

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