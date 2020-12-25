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В Германии зафиксировали первый случай заражения новым Штаммом Covid-19
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В Германии зафиксировали первый случай заражения новым Штаммом Covid-19

Новый штамм был обнаружен у женщины прилетевшей из Объединенного Королевства во Франкфурт
В Германии зафиксировали первый случай заражения новым, более агрессивным к распространению, штаммом коронавируса, сообщило немецкое издание Bild.

Новый штамм был обнаружен у женщины прилетевшей из Объединенного Королевства во Франкфурт в ходе тестирования на коронавирус всех участников перелета в аэропорту по прибытию.

Контрольный результат тестирования на следующие сутки подтвердил диагноз. На данный момент женщина изолирована, люди, которые находились с ней в тесном контакте также отправлены на самоизоляцию.

Ранее Минздрав Великобритании сообщил, что в стране обнаружен новый, более агрессивный к распространению, штамм коронавируса. В связи с чем многие европейские страны ограничили транспортное сообщение с Объединённым Королевством. 

По заявлению премьер-министра Британии, новая мутация коронавируса распространяется на 70% быстрее обычной и требует быть более внимательными к соблюдению карантинных мер. Однако, как заявил Борис Джонсон, новый штамм не несёт дополнительной опасности организму человеку. 

МИД Российской Федерации сообщило, что страна получила образцы нового штамма Covid-19 и активно его исследует. 

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пятница 25.12.2020 | 15:07
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