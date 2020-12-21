В ноябре экспорт Тайваня вырос

Ноябрьский экспорт Тайваня увеличился на 29,7% относительно аналогичного месяца прошлого года. Аналитики ожидали данный показатель на уровне 13,4%.

В ноябре заказы на электронную продукцию увеличились на 37,8% в годовом выражении, а спрос на информационные и коммуникационные товары поднялся на 39,4%. Экспорт на транспортное оборудование увеличился 29,8%. Международные заказы на оптическую, фото и кинематографическую аппаратуру выросли 27,8%.

Экспортный спрос на основные металлы и изделия из них вырос на 25,2%, на оборудование — на 11,5%. Заказы на электрооборудование и его составляющие выросли на 8,9%.

При этом, международный спрос на минеральные продукты, текстильные изделия и химикаты продемонстрировал снижение.

Ноябрьский экспорт Тайваня вырос на 12,0% относительно прошлого месяца.

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