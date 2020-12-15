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Для восстановления экономики Японии потребуются годы
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Для восстановления экономики Японии потребуются годы

Аналитики ожидают что в следующем финансовом году экономика вырастет на 3,4%
​Экономика Японии в этом году испытает меньшее сокращение, чем первоначально прогнозировалось, но не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса, по крайней мере, до начала 2022 года, заявили экономисты.

Опрошенные аналитики разделились во мнениях относительно следующего шага политики Банка Японии, даже несмотря на то, что экономика продолжает страдать от последствий пандемии, что подчеркивает растущее мнение о том, что центральный банк, возможно, исчерпал свои запасы для поддержки роста экономики.

По данным декабрьского опроса аналитиков, третья по величине экономика мира, вероятно, сократится на 5,3% в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте, по сравнению с прогнозируемым в ноябре сокращением на 5,6%.

Повышение рейтинга значительной степени связано с пересмотренными данными о валовом внутреннем продукте (ВВП), которые показали, что экономика выросла в годовом исчислении на 22,9% в июле-сентябре, что лучше первоначальной оценки, поскольку потребление и капитальные затраты восстановились.

Новый пакет экономических стимулов Японии на сумму 708 миллиардов долларов, который следует за двумя планами масштабных расходов на борьбу с пандемией, также призван поддержать хрупкое восстановление.

"Восстановление может ускориться, если рост внешнего спроса ускорится, а правительственный пакет стимулов побуждает компании тратить больше", - сказал Харуми Тагучи, главный экономист IHS Markit.

Аналитики ожидают что в следующем финансовом году экономика вырастет на 3,4%, но недавнее возобновление роста случаев коронавируса может замедлить восстановление.

Шесть из 40 опрошенных аналитиков ожидают, что экономика Японии вернется к допандемическому уровню в следующем финансовом году, 15 ожидают, что это произойдет в 2022 финансовом году, а 19 заявили, что это произойдет в 2023 финансовом году или в последующий период.

"Темпы восстановления экономики Японии слабые по сравнению с другими промышленно-развитыми странами", - сказал Хироаки Муто, экономист Sumitomo Life Insurance Company, добавив, что у страны "низкие потенциальные темпы роста".

"Капитальные расходы Японии снижаются, и срок, необходимый для возврата экономики на путь восстановления, вероятно, будет больше, чем за рубежом".

Базовые потребительские цены, которые не включают волатильные цены на свежие продукты питания, упадут на 0,5% в этом финансовом году и вырастут на 0,2% в следующем финансовом году, показал опрос, проведенный 3-11 декабря.

Аналитики разделились во мнениях относительно того, каким будет следующий политический шаг Банка Японии, если он решит изменить курс после сохранения стабильной денежно-кредитной политики с мая. Примерно 21 из 41 аналитика ожидают, что центральный банк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, а 20 ожидают, что Банк Японии начнет сворачивать свою политику.

"Банк Японии мог бы продлить или расширить свои меры по смягчению кредитования, но вряд ли центральный банк в настоящее время предпримет шаги, направленные на достижение своей целевой цены", - сказал Изуру Като, главный экономист Totan Research.

Ожидается, что Банк Японии сохранит денежно-кредитную политику без изменений при двухдневном пересмотре процентных ставок, который завершится в пятницу, но может расширить ряд шагов, направленных на ослабление нагрузки на корпоративное финансирование после крайнего срока в марте.

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вторник 15.12.2020 | 14:15
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