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Коллегия выборщиков проголосовала за Джо Байдена
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Коллегия выборщиков проголосовала за Джо Байдена

Итоговые данные голосования должны одобрить законодатели Конгресса Соединенных Штатов
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден получил 270 голосов представителей коллегии выборщиков, что позволит ему одержать уверенную победу на президентских выборах, пишут СМИ.

По сообщению CNN, после оглашения итогов голосования коллегии в Калифорнии, Джо Байден имеет 302 голоса, Дональд Трамп - 232, таким образом, разрыв увеличился на 70 голосов.

Согласно результатам, Джо Байден имеет нужное количество голосов коллегии для вступления в должность главы Белого дома.

Итоговые данные по голосованию: Джо Байден имеет 306 голосов коллегии выборщиков, а Дональд Трамп - 232.

По протоколу итоговые данные голосования должны одобрить законодатели Конгресса Соединенных Штатов. 

После утверждения Конгрессом результатов голосования, 20 января следующего года состоится церемония вступления нового президента в должность. 

Команда действующего главы Белого дома продолжает не признавать результаты выборов и направляет иски в судебные организации, даже несмотря на то, что суды их не допускают к рассмотрению.

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вторник 15.12.2020 | 08:08
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