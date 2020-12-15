Коллегия выборщиков проголосовала за Джо Байдена

По сообщению CNN, после оглашения итогов голосования коллегии в Калифорнии, Джо Байден имеет 302 голоса, Дональд Трамп - 232, таким образом, разрыв увеличился на 70 голосов.

Согласно результатам, Джо Байден имеет нужное количество голосов коллегии для вступления в должность главы Белого дома.

Итоговые данные по голосованию: Джо Байден имеет 306 голосов коллегии выборщиков, а Дональд Трамп - 232.

По протоколу итоговые данные голосования должны одобрить законодатели Конгресса Соединенных Штатов.

После утверждения Конгрессом результатов голосования, 20 января следующего года состоится церемония вступления нового президента в должность.

Команда действующего главы Белого дома продолжает не признавать результаты выборов и направляет иски в судебные организации, даже несмотря на то, что суды их не допускают к рассмотрению.

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