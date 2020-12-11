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ЕК выделила Белоруссии первый транш на борьбу с Covid-19
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ЕК выделила Белоруссии первый транш на борьбу с Covid-19

Финансовые средства в первую очередь предназначены населению Белоруссии
Европейская комиссия заявила о финансировании Белоруссии в объеме 24 млн евро на проекты по снижению и предотвращению Covid-19, уточнив, что все финансовые средства направлены для социальных программ, сообщили в ЕК.

"Финансовые средства, в первую очередь, предназначены населению Белоруссии, социальным организациям и поддержке малого бизнеса", — опубликовано в сообщении. 

Комиссар Евросоюза Оливер Варгелий заявил, что европейцы солидарны с народом Белоруссии в их демократическом стремлении и, как могут, поддерживают их в это тяжелое для страны время. 

В последний месяц лета Европейская комиссия сообщила о разработке программы поддержки Белорусской Республики в размере 53 миллионов евро. При этом 50 миллионов евро предназначены для мероприятий, связанных с противостоянием пандемии коронавируса, а остальные 3 миллиона евро пойдут на поддержку социальных программ. Представитель Европейской комиссии заявил, что все выделенные финансовые средства не поступят на официальные счета правительства Белоруссии, так как Европарламент не признает официальных результатов президентских выборов в этом европейском государстве. 

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пятница 11.12.2020 | 14:24
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