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Япония намерена утвердить новые стимулы в объеме $708 млрд
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Япония намерена утвердить новые стимулы в объеме $708 млрд

Для финансирования программы поддержки, власти Японии разработают очередной бюджет на нынешний финансовый год
​Власти Японии заявили о намерениях ввести новые стимулирующие меры в объеме $708 млрд для поддержания экономики страны во время кризиса, вызванного ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции.  

Разработанный пакет стимулов включает инвестиции в размере $384,54 млрд на разработку "чистых" технологий и снижение выбросов в атмосферу, а также разработку цифровых инноваций, заявил премьер-министр страны.

Планируется, что Кабмин страны утвердит новый пакет стимулов 8 декабря. Если программу стимулирования экономики утвердят, то суммарный объем господдержки составит $3 триллиона.

Для спонсирования программы поддержки власти Японии разработают очередной бюджет на нынешний финансовый год.

По заявлению фондовых игроков правительству страны потребуется выпустить облигации в объеме ¥15 трлн, итого их суммарный объем в 2020 году составит ¥100 трлн, считает эксперт из Meiji Yasuda Research Institute.

Программа стимулирования подразумевает создание фонда в размере ¥2 трлн для поддержания проектов по снижению выбросов, ¥1 трлн для поддержки цифровизации и цифровых инноваций, а также ¥1,5 трлн для помощи сферы питания.



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вторник 08.12.2020 | 13:48
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