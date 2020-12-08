Япония намерена утвердить новые стимулы в объеме $708 млрд

Разработанный пакет стимулов включает инвестиции в размере $384,54 млрд на разработку "чистых" технологий и снижение выбросов в атмосферу, а также разработку цифровых инноваций, заявил премьер-министр страны.

Планируется, что Кабмин страны утвердит новый пакет стимулов 8 декабря. Если программу стимулирования экономики утвердят, то суммарный объем господдержки составит $3 триллиона.

Для спонсирования программы поддержки власти Японии разработают очередной бюджет на нынешний финансовый год.

По заявлению фондовых игроков правительству страны потребуется выпустить облигации в объеме ¥15 трлн, итого их суммарный объем в 2020 году составит ¥100 трлн, считает эксперт из Meiji Yasuda Research Institute.

Программа стимулирования подразумевает создание фонда в размере ¥2 трлн для поддержания проектов по снижению выбросов, ¥1 трлн для поддержки цифровизации и цифровых инноваций, а также ¥1,5 трлн для помощи сферы питания.

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