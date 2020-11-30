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ЕС пересмотрит свои отношения с новой администрацией Белого Дома
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ЕС пересмотрит свои отношения с новой администрацией Белого Дома

Евросоюз планирует разработать совместно с Соединёнными Штатами мероприятия по противоборству экономике КНР
Европейский союз планирует перезагрузку всех политических и экономических отношений с новой администрацией Соединенных Штатов, а также объединить усилия против Китайской Республики, пишет издание Financial Times.

Financial Times в своей статье опирается на текст протокола, который будет представлен и изучен на саммите Европейского союза в десятых числах декабря. ЕС надеется провести в первом полугодии следующего года встречу ЕС-США, на которой рассмотрят новую политику отношений.

Программа предусматривает улучшение и укрепление отношений по всем направлениям содружества.  В частности на планируемой встрече Евросоюза и США будут рассмотрены такие вопросы, как: борьба с пандемией COVID-19, иммунизация человечества, мировая экология и регламентирование в сфере киберпространства.

При действующем президенте США Дональде Трампе напряжение в отношениях между Евросоюзом и Штатами достигло критической отметки. Поэтому, пишет Financial Times, Европа с радостью восприняла результаты новых выборов.

Евросоюз планирует разработать совместно с Соединёнными Штатами мероприятия по противоборству экономике КНР.

"Растущая международная самоуверенность Китая представляет собой стратегический вызов", - цитирует издание фразу из плана программы.

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понедельник 30.11.2020 | 11:18
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