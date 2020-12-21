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Новый штамм коронавируса зафиксировали в Италии
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Новый штамм коронавируса зафиксировали в Италии

Власти Британии приостановили движение по туннелю под проливом Ла-Манш
​Новая более агрессивная к распространению мутация Covid-19, обнаруженная в Великобритании, привела к приостановке транспортного сообщения с островом из-за возможного попадания нового штамма на материк. Однако такие меры не смогли остановить распространение нового штамма, и он был в воскресение обнаружен на территории Италии. Вирус нашли у человека, недавно прибывшего из Британии, сообщает Минздрав. 

Специалисты здравоохранения Британии считают, что этот штамм Covid-19 привел к стремительному росту количества зараженных на юге "туманного Альбиона". Премьер-министр Великобритании сообщил, что, согласно исследованиям, новый штамм коронавируса более агрессивен к распространению. Он на 70% быстрее распространяется, нежели простой коронавирус. 

Правительство Британии на своем экстренном заседании в воскресенье ужесточило карантинные ограничительные меры на территории юго-восточной Англии и столице страны.  

Новый, более агрессивный к распространению штамм коронавируса бы обнаружен в Британии, Италии, Дании, Голландии и Австралии.

Для сдерживания распространения новой мутации Covid-19 власти стран Европы приостановили или свели к минимуму транспортное грузовое и пассажирское сообщение с Объединенным Королевством. Данное постановление утвердили правительства Германии, Голландии, Чехии, Швейцарии, Болгарии и Латвии. Власти Британии приостановили движение по туннелю под проливом Ла-Манш. 

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понедельник 21.12.2020 | 14:25
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