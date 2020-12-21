Новый штамм коронавируса зафиксировали в Италии

Специалисты здравоохранения Британии считают, что этот штамм Covid-19 привел к стремительному росту количества зараженных на юге "туманного Альбиона". Премьер-министр Великобритании сообщил, что, согласно исследованиям, новый штамм коронавируса более агрессивен к распространению. Он на 70% быстрее распространяется, нежели простой коронавирус.

Правительство Британии на своем экстренном заседании в воскресенье ужесточило карантинные ограничительные меры на территории юго-восточной Англии и столице страны.

Новый, более агрессивный к распространению штамм коронавируса бы обнаружен в Британии, Италии, Дании, Голландии и Австралии.

Для сдерживания распространения новой мутации Covid-19 власти стран Европы приостановили или свели к минимуму транспортное грузовое и пассажирское сообщение с Объединенным Королевством. Данное постановление утвердили правительства Германии, Голландии, Чехии, Швейцарии, Болгарии и Латвии. Власти Британии приостановили движение по туннелю под проливом Ла-Манш.

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