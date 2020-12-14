Франция начинает массовое тестирование на коронавирус

Необходимость осуществления данной процедуры мотивируют тем, что в стране необходимо выявить как можно больше больных с легкой формой инфекции и выяснить насколько много существует бессимптомных носителей.

Тестирование в крупных масштабах начнется в городах Гавр и Шарлевиле-Мезьере, рядом с бельгийской границей. Жителей этого города приглашают добровольно посетить мобильные медицинские пункты и сдать тест на наличие антител либо ПЦР.В Гавре планируется развернуть около 70 пунктов для тестирования. В них будут работать 250 медиков. Планируется бесплатно осуществить проверку около 270 тысяч жителей в течение следующих 5 дней.

В Шарлевиле сообщают о готовности сделать до 2400 ПЦР-тестов в день. Население данного города составляет около 122 тысяч человек.

Подобную кампанию планируют провести в январе еще в двух муниципалитетах. Ранее о намерении проведения подобного тестирования сообщали власти Польши, однако пока это остается в планах.

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