В понедельник были обнародованы результаты исследования, которые подтвердили присутствие вируса COVID-19 в 106 из 7 389 образцов крови, отобранных с 13 декабря по 17 января прошлого года в девяти штатах США. Данные были получены из анализов образцов крови, отобранных Американским Красным Крестом и направленных в Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Первые данные о заражениях коронавирусной инфекцией были зафиксированы в конце декабря в городе Ухане Китайской Народной Республики. В течение короткого промежутка времени вирус стремительно распространился по всему земному шару. В США коронавирус впервые был обнаружен 19 января нынешнего года.

Результаты исследования доказывают, что вирус до обнаружения в Китае уже распространился по всему миру. Это может полностью изменить историю его возникновения.

Согласно заявлению Bloomberg, это не первое свидетельство того, что коронавирус был распространен по всему миру до обнаружения его в КНР. Случай во Франции тоже подтверждает эту теорию, когда пациент инфицировался COVID-19 после госпитализации с подозрением на грипп, что не согласовывается с мировой версией, согласно которой распространение коронавируса происходило от людей, побывавших в Китае.

Лабораторные анализы Центров по контролю и профилактики заболеваний США также подтвердили, что в середине декабря на территории западных штатов Америки были зарегистрированы случаи заражения.

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