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Эффективность вакцины Moderna при тяжелых случаях COVID-19 составляет 100%
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Эффективность вакцины Moderna при тяжелых случаях COVID-19 составляет 100%

Результативность препарата не зависит от возраста, расовой принадлежности и пола, заявляет Moderna
Результативность иммунизационного препарата против коронавируса, произведенного биотехнологической компанией Moderna, при тяжелых формах показала 100%. Компания обнародовала предварительные данные финального этапа клинических испытаний.

В ходе исследования препарата, в котором участвовали 30 тысяч человек, инфицировались — 196 человек. У 30 добровольцев коронавирус проходил в тяжелой форме, при этом зафиксирован один летальный исход. Но все эти случаи зафиксированы у пациентов, которые получили плацебо, заявила Moderna.

Среди добровольцев, которые получили плацебо COVID-19 инфицировались 185 человек, а в группе иммунизированных — 11 человек. 

Результативность препарата не зависит от возраста, расовой принадлежности и пола, заявляет Moderna. При использовании вакцины не наблюдалось тяжелых побочных эффектов. В своем большинстве побочные эффекты выражались в головных болях и проявлении симптомов утомляемости. 

В последний день осени компания Moderna направила прошение на регистрацию и использование иммунизационного препарата на территории Соединённых Штатов. Планируется, что контролирующие органы США рассмотрят прошение в течении ближайших недель. 

Moderna направила также заявление на применение препарата по всему миру. Согласно информации агентства Bloomberg, ЕС намерен приобрести 80 млн единиц препарата Moderna, Лондон — 7 млн. США заключили контракт на 500 млн единиц.

Рост акций Moderna на премаркете составил 12%.



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