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Стоимость биткоина: Рост цены биткоина негативно отразился на окружающей среде
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Стоимость биткоина: Рост цены биткоина негативно отразился на окружающей среде

Биткоин начал демонстрировать свой рост с марта 2020 года на фоне новостей о растущей пандемии коронавируса
​Подорожание биткоина оказалось довольно вредным для окружающей среды, поскольку процесс майнинга криптовалюты влечет за собой большой углеродный след.

Согласно данным аналитиков, количество затраченной электроэнергии, которая нужна для майнинга можно сопоставить с тем объемом, который потребляет целая страна. В случае майнинга вырабатывается почти 37 мегатонн углекислого газа в год, что примерно равно выбросам в Новой Зеландии. Выброс двоокиси углерода, который сопровождает производство электроэнергии, приводит к усилению парникового эффекта на всей планете.

Биткоин начал демонстрировать свой рост с марта 2020 года на фоне новостей о растущей пандемии коронавируса, в то время  как мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушилась. За минувший год криптовалюта выросла в цене в четыре раза и к началу января 2021 года практически пробила отметку в 42 тысячи долларов.

Многие аналитики прогнозируют биткоину рост до 50 тысяч долларов, а в ближайшие 10 лет популярность данной криптовалюты может вырасти.

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пятница 05.02.2021 | 14:56
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