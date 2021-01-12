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Курс биткоина - PayPal установила новый рекорд по объему торгов криптовалютой за день
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Курс биткоина - PayPal установила новый рекорд по объему торгов криптовалютой за день

Торговый всплеск на PayPal отражает период восстановления биткоинов
Компания PayPal сообщила, что его предыдущий рекорд по объему торгов уступил место новому рекордно высокому объему торгов. По данным Nomics, через финансовую платежную систему было перемещено криптовалюты на сумму 242 миллиона долларов, что превышает предыдущий рекорд более чем на 100 миллионов долларов.

Стоимость биткоина упала примерно до 30 тысяч долларов. Однако он начал восстанавливать утраченные позиции и в настоящее время цена актива колеблется в районе 35 тысяч долларов.

Энтузиасты задавались вопросом, был ли объем торгов результатом обналичивания или выхода инвесторов из системы. PayPal отказалась отвечать на этот вопрос.

Торговый всплеск на PayPal отражает период восстановления биткоинов, когда крупные держатели криптовалюты покупали монету из-за падения.

Исследование Элиаса Саймона показало, что адреса кошельков BTC, на которых хранилось более 1000 биткоинов, продолжали расти, несмотря на падение цены актива.

Далее Элиас отметил, что количество этих адресов росло намного быстрее, чем раньше. Выявив, что большинство счетов с менее 1 BTC — снизилось, а это означает, что большинство розничных инвесторов продали свои активы сразу же, как только рынок начал падать.

Однако крупные инвесторы увидели в этом возможность увеличить свои инвестиции в цифровой актив.

Мировой рынок криптографической промышленности, опустился до $900 млрд, но тут же восстановился до $1трлн.



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вторник 12.01.2021 | 16:02
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