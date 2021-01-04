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Bittrex планирует исключить криптовалюты Monero, Zcash и Dash из листинга
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Bittrex планирует исключить криптовалюты Monero, Zcash и Dash из листинга

Спецслужбы США полагают, что использование таких криптовалют может существенно подорвать безопасность страны и позволяет злоумышленникам отмывать деньги
​Криптобиржа Bittrex с 1 января заявила о том, что намерена исключить из листинга анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash с 15 января. 

Причино избавления от этих монет связано с деанонимизацией и борьбе с отмыванием средств. Такие меры выдвигаются со стороны многих правительств, поскольку криптовалюты часто используются преступниками и подобными мерами правоохранительные органы стараются бороться с этим.

Спецслужбы США полагают, что использование таких криптовалют может существенно подорвать безопасность страны и позволяет злоумышленникам отмывать деньги, поскольку операции по ним никак не отслеживаются. Для изменения ситуации нужно разработать регулирующие меры для того чтобы бороться с подобными преступлениями.

Ранее стало известно, что стоимость самой популярной на рынке криптовалюты – Bitcoina- достигла отметки около 30 тысяч долларов за монету, однако 4 января был зафиксирован небольшой спад цены. Аналитики прогнозируют, что цена на биткоин может вырасти до 100 тысяч долларов.

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понедельник 04.01.2021 | 18:19
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