Инвестиции: США временно сняли запрет на сотрудничество c Xiaomi

По мнению суда, обвинения компании в угрозе национальной безопасности являются недоказанными. Данное решение в Минобороны США пока что никак не прокомментировали.

В самой Xiaomi решение американского суда приветствовалось. Также в компании добавили, компания намерена добиться полного снятия запрета на сотрудничество. Ранее Xiaomi подала в суд на США, добиваясь того чтобы быть исключенными из так называемого «черного списка» США. Американские инвесторы не могут приобретать акции компании. Помимо Xiaomi в список входять еще восемь китайских компаний.

Xiaomi полагает, что действия властей США являются неконституционными и отрицает свою причастность к китайскому правительству или вооруженным силам либо другой организации, связанной с оборонной промышленностью Китая.

Читайте также: Финансы: Walmart инвестирует в производство США $350 млрд