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Инвестиции: США временно сняли запрет на сотрудничество c Xiaomi
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Инвестиции: США временно сняли запрет на сотрудничество c Xiaomi

Обвинения компании в угрозе национальной безопасности являются недоказанными
​Федеральный суд США временно отменил запрет на сотрудничество с китайской компанией Xiaomi. Она ранее попала в черный список американских властей.

По мнению суда, обвинения компании в угрозе национальной безопасности являются недоказанными. Данное решение в Минобороны США пока что никак не прокомментировали.

В самой Xiaomi решение американского суда приветствовалось. Также в компании добавили, компания намерена добиться полного снятия запрета на сотрудничество. Ранее Xiaomi подала в суд на США, добиваясь того чтобы быть исключенными из так называемого «черного списка» США. Американские инвесторы не могут приобретать акции компании. Помимо Xiaomi в список входять еще восемь китайских компаний.

Xiaomi полагает, что действия властей США являются неконституционными и отрицает свою причастность к китайскому правительству или вооруженным силам либо другой организации, связанной с оборонной промышленностью Китая.

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воскресенье 14.03.2021 | 23:07
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