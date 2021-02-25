Финансовый рынок: МВФ ожидает встречных предложений от Украины

Среди вопросов, которые обсуждала миссия МВФ, были названы улучшение управление банковским надзором со стороны Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепления судебной системы.

Эксперты МВФ полагают, что при решение данных вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, нужны дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

Напомним, что 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу для Украины на сумму примерно $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша планируется четыре пересмотра программы, которые будут длиться до конца следующего года. Ранее планировалось, что первый пересмотр будет работать с 13-23 июля, но эти планы были нарушены.

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