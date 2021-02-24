Финансовый рынок: Украинский Кабмин намерен возвратить активы обанкротившихся банков

Уже был утвержден должностной состав и положение о группе. Постановление было принято во время заседания правительства 24 февраля и транслировалось на YouTube-канале Кабмина.

Согласно данному постановлению, группу будет возглавлять премьер-министр Украины. Заместителем будет глава Нацбанка Украины. В данную группу войдет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и другие чиновники. Согласно пояснительной записке к данному проекту, рабочая группа нужна для того чтобы обеспечить надлежащее выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике по действующей программе с МВФ.

Помимо этого, создание данной рабочей группы вызвано необходимостью ускорить работу по разработке комплекса мер, призванных снизить расходы государства на обанкротившиеся банки и связанных с ними лиц.

В Украине за последние несколько лет обанкротилось много банков. Миссия МВФ работала с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года.

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