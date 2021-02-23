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Финансовый рынок: США готовят новые санкции против РФ
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Финансовый рынок: США готовят новые санкции против РФ

Некоторые журналисты обратились за подтверждением в Белый Дом и Госдепартамент
​США готовят новые санкции против России на фоне произошедшей масштабной кибератаки и ситуации вокруг А. Навального, который  Минюст включил в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента.

По словам источников издания, данные меры являются сигналом о том, что Москва долгое время пользовалась средствами в киберпространстве для выполнения ряда действий, которые являются для США и их союзников враждебными.

Многие американские СМИ полагают, что такие меры будут приняты также с целью привлечения России к ответственности за использование запрещенного химического оружия против А. Навального.

По словам СМИ, некоторые журналисты обратились за подтверждением в Белый Дом и Госдепартамент, однако пока что не получили никакого ответа. Ранее стало известно, что 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после вынесения условного приговора.

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вторник 23.02.2021 | 20:18
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