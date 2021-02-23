Финансовый рынок: В России планируют отказаться от наличных денег

Он отметил, что россияне и дальше будут отказываться от наличности, особенно от монет. Также банкир отметил, что основную роль в этом процессе играют регулирующие органы, которые делают многое для того чтобы сократить производство мелких монет, поскольку их производство обходится дороже их номинала. В то же время, пока что рублевые монеты пока что останутся в кошельках.

В прошлом году сообщалось о том, что количество находящихся в обращении металлических денег побило рекорд, достигнув 68,2 млрд монет. Также стало известно, что большинство россиян согласились отказаться от монет номиналом в одну и пять копеек. В то же время, противники этого решения указали, что монеты должны оставаться в обороте по ряду причин. Некоторые полагают, что копейки помогают учить детей экономить деньги, а некоторые заявили, что с помощью мелких монет они экономят.

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