МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Валюта
Финансовый рынок: В России планируют отказаться от наличных денег
logo

Финансовый рынок: В России планируют отказаться от наличных денег

В прошлом году сообщалось о том, что количество находящихся в обращении металлических денег побило рекорд, достигнув 68,2 млрд монет
​В России намечается тенденция к отказу от наличных денег. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков Г. Тосунян.

Он отметил, что россияне и дальше будут отказываться от наличности, особенно от монет. Также банкир отметил, что основную роль в этом процессе играют регулирующие органы, которые делают многое для того чтобы сократить производство мелких монет, поскольку их производство обходится дороже их номинала. В то же время, пока что рублевые монеты пока что останутся в кошельках.

В прошлом году сообщалось о том, что количество находящихся в обращении металлических денег побило рекорд, достигнув 68,2 млрд монет. Также стало известно, что большинство россиян согласились отказаться от монет номиналом в одну и пять копеек. В то же время, противники этого решения указали, что монеты должны оставаться в обороте по ряду причин. Некоторые полагают, что копейки помогают учить детей экономить деньги, а некоторые заявили, что с помощью мелких монет они экономят.

Читайте также: Форекс: Евросоюз ожидает рост инфляции

вторник 23.02.2021 | 20:05
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok