Финансовый рынок: Доллар может упасть в цене к 2021 году

Он считает, что в случае неблагополучного расклада американская валюта может упасть в цене как минимум на 35%. Основными предпосылками для этого можно считать рост дефицита текущих операций в платежном балансе США, а также усиление роли европейской валюты и практически полное бездействие ФРС США.

26 января американский сенат назначил Д. Йеллен главой Минфина страны. Начиная с 2014 по 2018 годы она была главой ФРС США. Многие аналитики прогнозируют, что Йеллен под силу обрушить нынешний курс доллар. Для этого она планирует повысить ликвидность национальной экономики за счет вливания в нее государственных средств.

Ранее также стало известно, что ЕС создал план, который позволит укрепить международную позицию евро с целью ослабления влияния доллара. В то же время у ЕС возникли трудности в связи с санкциями США против Ирана, которые коснулись многих европейских банков.

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