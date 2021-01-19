Финансовый рынок: Объем инвестиций в Россию снизился

В 2019 году данный показатель составлял 28,9 млрд долларов США, а в 2020 году – лишь 1,4 млрд. Максимальная степень сокращения отмечается в первом и четвертом кварталах, потери отчасти удалось компенсировать в третьем и втором квартала, однако итоговый результат все равно оказался наименьшим с начала 200о-х годов и лишь немного превысил показатель 1998 года.

Согласно данным недавнего исследованиям международной аудиторско-консалтинговой компании EY, США перестали инвестировать в российскую экономику и уступили данную позицию Германии в 2019 году. Объем американских инвестиций снизился на 39% и составил лишь 20 проектов. В 2018 году, для сравнения, США работала с 33 российскими проектами.

Ранее инвесторы из США, а именно легендарный Джим Роджерс, призывал вкладывать в Россию, а именно в те отрасли, которые сильнее всего пострадали от карантинных ограничений. По его мнению, это будет наиболее выгодным решением.

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