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Курс валют: Американский доллар вырос относительно евро
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Курс валют: Американский доллар вырос относительно евро

В ходе торгов евро снизился до отметки в $1,2141
​В пятницу американский доллар вырос относительно европейской единой валюты на фоне того, что фондовые игроки анализируют программу стимулирования экономики Соединенных Штатов, которую представил Джо Байден.

Согласно его программе поддержка экономики США составит $1,9 трлн, в которую войдут прямые выплаты американцам в размере 2000 долларов. 

В ходе торгов евро снизился до отметки в $1,2141, при этом иена торгуется на уровне ¥103,78.

Индикатор ICE отвечающий за динамику американского доллара к основной валютной корзине вырос на 0,11%.

Глава ФРС сообщил, что еще рано делать выводы и менять денежно-кредитную политику Центробанка.

За великобританский фунт проводит торги в близи показателя $1,3674.

Маниш Сингх из Crossbridge Capital прогнозирует, что фунт укрепится относительно доллара до уровня $1,4. 

Юань в паре с долларом США находятся на уровне 6,4678, после того как, главный финансовый регулятор КНР влил в финансовую систему страны 500 млрд юаней в рамках проекта MLF, оставив уровень ставки 2,95%.

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пятница 15.01.2021 | 11:50
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