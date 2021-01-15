Курс валют: Американский доллар вырос относительно евро

Согласно его программе поддержка экономики США составит $1,9 трлн, в которую войдут прямые выплаты американцам в размере 2000 долларов.

В ходе торгов евро снизился до отметки в $1,2141, при этом иена торгуется на уровне ¥103,78.

Индикатор ICE отвечающий за динамику американского доллара к основной валютной корзине вырос на 0,11%.

Глава ФРС сообщил, что еще рано делать выводы и менять денежно-кредитную политику Центробанка.

За великобританский фунт проводит торги в близи показателя $1,3674.

Маниш Сингх из Crossbridge Capital прогнозирует, что фунт укрепится относительно доллара до уровня $1,4.

Юань в паре с долларом США находятся на уровне 6,4678, после того как, главный финансовый регулятор КНР влил в финансовую систему страны 500 млрд юаней в рамках проекта MLF, оставив уровень ставки 2,95%.

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